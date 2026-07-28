Analisis Teknis Viction (VIC) Hari Ini Halaman Analisis Viction menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Viction di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Viction (VIC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03493 -- -7.01% -7.50% -37.57%

Indikator Teknikal Viction

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Viction di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0351 0.0351 R2 0.0351 0.03508 R1 0.03507 0.03508 PP 0.03507 0.03507 S1 0.03504 0.03505 S2 0.03503 0.03505 S3 0.03501 0.03503

Sinyal Pasar Viction Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.44M $6.85 M $7.29 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Viction Aliran Masuk Bersih Harga VICUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.03 M 0.04 2026-07-26 -$0.02 M 0.04 2026-07-25 -$0.11 M 0.04 2026-07-24 -$0.04 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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