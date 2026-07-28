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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Viction, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Viction, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Viction (VIC) Hari Ini

Analisis Teknis Viction (VIC) Hari Ini

Halaman Analisis Viction menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Viction di bawah ini.

Perubahan Harga Viction (VIC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03493---7.01%-7.50%-37.57%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Viction

Indikator Teknikal Viction

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Viction di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0351
0.0351
R2
0.0351
0.03508
R1
0.03507
0.03508
PP
0.03507
0.03507
S1
0.03504
0.03505
S2
0.03503
0.03505
S3
0.03501
0.03503

Sinyal Pasar Viction

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.44M
$6.85 M
$7.29 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Viction

Aliran Masuk BersihHarga VICUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.03 M0.04
2026-07-26-$0.02 M0.04
2026-07-25-$0.11 M0.04
2026-07-24-$0.04 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Viction (VIC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Viction secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VIC/USDT
$0.03514
$0.03514$0.03514
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 VIC = 0.03493 USD

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