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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VeThor Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VeThor Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis VeThor Token (VTHO) Hari Ini

Analisis Teknis VeThor Token (VTHO) Hari Ini

Halaman Analisis VeThor Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VTHO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VeThor Token di bawah ini.

Perubahan Harga VeThor Token (VTHO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0003421---6.71%-5.11%-40.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga VeThor Token

Indikator Teknikal VeThor Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VeThor Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 5
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 8Netral 0Beli 6
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000342
0.0003417
R2
0.0003417
0.0003416
R1
0.0003415
0.0003414
PP
0.0003412
0.0003412
S1
0.000341
0.0003411
S2
0.0003407
0.0003409
S3
0.0003405
0.0003407

Sinyal Pasar VeThor Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.75M
$2.93 M
$4.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal VeThor Token

Aliran Masuk BersihHarga VTHOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar VeThor Token (VTHO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VeThor Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VTHO/USDT
$0.0003421
$0.0003421$0.0003421
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 VTHO = 0.0003421 USD

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