Analisis Teknis VeThor Token (VTHO) Hari Ini Halaman Analisis VeThor Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VTHO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VeThor Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga VeThor Token (VTHO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0003421 -- -6.71% -5.11% -40.62%

Indikator Teknikal VeThor Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VeThor Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 5 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.000342 0.0003417 R2 0.0003417 0.0003416 R1 0.0003415 0.0003414 PP 0.0003412 0.0003412 S1 0.000341 0.0003411 S2 0.0003407 0.0003409 S3 0.0003405 0.0003407

Sinyal Pasar VeThor Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.75M $2.93 M $4.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal VeThor Token Aliran Masuk Bersih Harga VTHOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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