Analisis Teknis Worldcoin (WLD) Hari Ini Halaman Analisis Worldcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WLD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Worldcoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Worldcoin (WLD) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3408 -- -9.61% -24.59% +35.39%

Indikator Teknikal Worldcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Worldcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 6 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 9 Netral 4 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.341 0.3409 R2 0.3409 0.3408 R1 0.3408 0.3408 PP 0.3407 0.3407 S1 0.3406 0.3406 S2 0.3405 0.3406 S3 0.3404 0.3405

Sinyal Pasar Worldcoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -2.64M $35.68 M $38.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.38M Pembelian Aktif 3 Hari $45.96 M Penjualan Aktif 3 Hari $45.58 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.82M Pembelian Aktif 7 Hari $125.35 M Penjualan Aktif 7 Hari $124.53 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Worldcoin Aliran Masuk Bersih Harga WLDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.34 2026-07-27 -$2.71 M 0.34 2026-07-26 -$1.93 M 0.34 2026-07-25 $0.14 M 0.35 2026-07-24 -$0.74 M 0.37 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Worldcoin (WLD) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Worldcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam WLD / USDT $0.3408 $0.3408 $0.3408 0.00% 0.00% (USDT) Trade WLD / USDC $0.3404 $0.3404 $0.3404 0.00% 0.00% (USDT) Trade