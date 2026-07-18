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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Worldcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Worldcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Worldcoin (WLD) Hari Ini

Analisis Teknis Worldcoin (WLD) Hari Ini

Halaman Analisis Worldcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WLD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Worldcoin di bawah ini.

Perubahan Harga Worldcoin (WLD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3408---9.61%-24.59%+35.39%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Worldcoin

Indikator Teknikal Worldcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Worldcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 6
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 9Netral 4Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.341
0.3409
R2
0.3409
0.3408
R1
0.3408
0.3408
PP
0.3407
0.3407
S1
0.3406
0.3406
S2
0.3405
0.3406
S3
0.3404
0.3405

Sinyal Pasar Worldcoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-2.64M
$35.68 M
$38.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.38M
Pembelian Aktif 3 Hari
$45.96 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$45.58 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.82M
Pembelian Aktif 7 Hari
$125.35 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$124.53 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Worldcoin

Aliran Masuk BersihHarga WLDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.34
2026-07-27-$2.71 M0.34
2026-07-26-$1.93 M0.34
2026-07-25$0.14 M0.35
2026-07-24-$0.74 M0.37

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Worldcoin (WLD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Worldcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WLD/USDT
$0.3408
$0.3408$0.3408
0.00%
0.00% (USDT)
WLD/USDC
$0.3404
$0.3404$0.3404
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 WLD = 0.3408 USD

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