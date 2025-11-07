BursaDEX+
Harga live NFT Worlds hari ini adalah 0.001999 USD. Lacak informasi harga aktual WRLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WRLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NFT Worlds(WRLD)

Harga Live 1 WRLD ke USD:

$0.00199
+0.75%1D
Grafik Harga Live NFT Worlds (WRLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:26:33 (UTC+8)

Informasi Harga NFT Worlds (WRLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001938
Low 24 Jam
$ 0.002158
High 24 Jam

$ 0.001938
$ 0.002158
$ 0.6207653499304687
$ 0.001842566149926339
+2.61%

+0.75%

-14.39%

-14.39%

Harga aktual NFT Worlds (WRLD) adalah $ 0.001999. Selama 24 jam terakhir, WRLD diperdagangkan antara low $ 0.001938 dan high $ 0.002158, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWRLD adalah $ 0.6207653499304687, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001842566149926339.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WRLD telah berubah sebesar +2.61% selama 1 jam terakhir, +0.75% selama 24 jam, dan -14.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NFT Worlds (WRLD)

No.1981

$ 1.42M
$ 54.72K
$ 10.00M
712.09M
5,000,000,000
5,000,000,000
14.24%

ETH

Kapitalisasi Pasar NFT Worlds saat ini adalah $ 1.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.72K. Suplai beredar WRLD adalah 712.09M, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.00M.

Riwayat Harga NFT Worlds (WRLD) USD

Pantau perubahan harga NFT Worlds untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001481+0.75%
30 Days$ -0.001302-39.45%
60 Hari$ -0.00674-77.13%
90 Hari$ -0.006897-77.53%
Perubahan Harga NFT Worlds Hari Ini

Hari ini, WRLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001481 (+0.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NFT Worlds 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001302 (-39.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NFT Worlds 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WRLD terlihat mengalami perubahan $ -0.00674 (-77.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NFT Worlds 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006897 (-77.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NFT Worlds (WRLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga NFT Worlds sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NFT Worlds (WRLD)

"NFT Worlds adalah kumpulan token non-fungible (NFT) yang hidup di blockchain Ethereum. Setiap Dunia NFT adalah dunia tanpa batas yang dapat dijelajahi yang dapat dibangun menjadi apa pun yang dapat Anda bayangkan. Dunia NFT kompatibel dengan Minecraft, multipemain masif, akan memiliki API pengembang, terdesentralisasi, dan banyak lagi."

NFT Worlds tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NFT Worlds Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WRLD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NFT Worlds di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NFT Worlds dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NFT Worlds (USD)

Berapa nilai NFT Worlds (WRLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NFT Worlds (WRLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT Worlds.

Cek prediksi harga NFT Worlds sekarang!

Tokenomi NFT Worlds (WRLD)

Memahami tokenomi NFT Worlds (WRLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WRLD sekarang!

Cara membeli NFT Worlds (WRLD)

Ingin mengetahui cara membeli NFT Worlds? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NFT Worlds di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WRLD ke Mata Uang Lokal

1 NFT Worlds(WRLD) ke VND
52.603685
1 NFT Worlds(WRLD) ke AUD
A$0.00307846
1 NFT Worlds(WRLD) ke GBP
0.00151924
1 NFT Worlds(WRLD) ke EUR
0.00171914
1 NFT Worlds(WRLD) ke USD
$0.001999
1 NFT Worlds(WRLD) ke MYR
RM0.00833583
1 NFT Worlds(WRLD) ke TRY
0.08433781
1 NFT Worlds(WRLD) ke JPY
¥0.305847
1 NFT Worlds(WRLD) ke ARS
ARS$2.90128863
1 NFT Worlds(WRLD) ke RUB
0.16239876
1 NFT Worlds(WRLD) ke INR
0.17719136
1 NFT Worlds(WRLD) ke IDR
Rp33.31665334
1 NFT Worlds(WRLD) ke PHP
0.11818088
1 NFT Worlds(WRLD) ke EGP
￡E.0.09453271
1 NFT Worlds(WRLD) ke BRL
R$0.01069465
1 NFT Worlds(WRLD) ke CAD
C$0.00281859
1 NFT Worlds(WRLD) ke BDT
0.24355816
1 NFT Worlds(WRLD) ke NGN
2.87212322
1 NFT Worlds(WRLD) ke COP
$7.65898859
1 NFT Worlds(WRLD) ke ZAR
R.0.03472263
1 NFT Worlds(WRLD) ke UAH
0.08397799
1 NFT Worlds(WRLD) ke TZS
T.Sh.4.911543
1 NFT Worlds(WRLD) ke VES
Bs0.453773
1 NFT Worlds(WRLD) ke CLP
$1.885057
1 NFT Worlds(WRLD) ke PKR
Rs0.56435768
1 NFT Worlds(WRLD) ke KZT
1.05043452
1 NFT Worlds(WRLD) ke THB
฿0.06470763
1 NFT Worlds(WRLD) ke TWD
NT$0.06188904
1 NFT Worlds(WRLD) ke AED
د.إ0.00733633
1 NFT Worlds(WRLD) ke CHF
Fr0.0015992
1 NFT Worlds(WRLD) ke HKD
HK$0.01553223
1 NFT Worlds(WRLD) ke AMD
֏0.7644176
1 NFT Worlds(WRLD) ke MAD
.د.م0.0185907
1 NFT Worlds(WRLD) ke MXN
$0.03712143
1 NFT Worlds(WRLD) ke SAR
ريال0.00749625
1 NFT Worlds(WRLD) ke ETB
Br0.30762611
1 NFT Worlds(WRLD) ke KES
KSh0.25783102
1 NFT Worlds(WRLD) ke JOD
د.أ0.001417291
1 NFT Worlds(WRLD) ke PLN
0.00735632
1 NFT Worlds(WRLD) ke RON
лв0.0087956
1 NFT Worlds(WRLD) ke SEK
kr0.01913043
1 NFT Worlds(WRLD) ke BGN
лв0.00337831
1 NFT Worlds(WRLD) ke HUF
Ft0.66900533
1 NFT Worlds(WRLD) ke CZK
0.04215891
1 NFT Worlds(WRLD) ke KWD
د.ك0.000611694
1 NFT Worlds(WRLD) ke ILS
0.00653673
1 NFT Worlds(WRLD) ke BOB
Bs0.0137931
1 NFT Worlds(WRLD) ke AZN
0.0033983
1 NFT Worlds(WRLD) ke TJS
SM0.01843078
1 NFT Worlds(WRLD) ke GEL
0.00541729
1 NFT Worlds(WRLD) ke AOA
Kz1.83226341
1 NFT Worlds(WRLD) ke BHD
.د.ب0.000751624
1 NFT Worlds(WRLD) ke BMD
$0.001999
1 NFT Worlds(WRLD) ke DKK
kr0.01291354
1 NFT Worlds(WRLD) ke HNL
L0.05265366
1 NFT Worlds(WRLD) ke MUR
0.09183406
1 NFT Worlds(WRLD) ke NAD
$0.03468265
1 NFT Worlds(WRLD) ke NOK
kr0.0203898
1 NFT Worlds(WRLD) ke NZD
$0.00353823
1 NFT Worlds(WRLD) ke PAB
B/.0.001999
1 NFT Worlds(WRLD) ke PGK
K0.0083958
1 NFT Worlds(WRLD) ke QAR
ر.ق0.00727636
1 NFT Worlds(WRLD) ke RSD
дин.0.20301844
1 NFT Worlds(WRLD) ke UZS
soʻm23.79761524
1 NFT Worlds(WRLD) ke ALL
L0.16741625
1 NFT Worlds(WRLD) ke ANG
ƒ0.00357821
1 NFT Worlds(WRLD) ke AWG
ƒ0.0035982
1 NFT Worlds(WRLD) ke BBD
$0.003998
1 NFT Worlds(WRLD) ke BAM
KM0.00337831
1 NFT Worlds(WRLD) ke BIF
Fr5.879059
1 NFT Worlds(WRLD) ke BND
$0.0025987
1 NFT Worlds(WRLD) ke BSD
$0.001999
1 NFT Worlds(WRLD) ke JMD
$0.32013985
1 NFT Worlds(WRLD) ke KHR
7.996
1 NFT Worlds(WRLD) ke KMF
Fr0.83958
1 NFT Worlds(WRLD) ke LAK
43.45652087
1 NFT Worlds(WRLD) ke LKR
රු0.6086955
1 NFT Worlds(WRLD) ke MDL
L0.03416291
1 NFT Worlds(WRLD) ke MGA
Ar9.0044955
1 NFT Worlds(WRLD) ke MOP
P0.01597201
1 NFT Worlds(WRLD) ke MVR
0.0307846
1 NFT Worlds(WRLD) ke MWK
MK3.4584699
1 NFT Worlds(WRLD) ke MZN
MT0.12783605
1 NFT Worlds(WRLD) ke NPR
रु0.2832583
1 NFT Worlds(WRLD) ke PYG
14.176908
1 NFT Worlds(WRLD) ke RWF
Fr2.900549
1 NFT Worlds(WRLD) ke SBD
$0.01645177
1 NFT Worlds(WRLD) ke SCR
0.027986
1 NFT Worlds(WRLD) ke SRD
$0.0769615
1 NFT Worlds(WRLD) ke SVC
$0.01745127
1 NFT Worlds(WRLD) ke SZL
L0.03464267
1 NFT Worlds(WRLD) ke TMT
m0.0069965
1 NFT Worlds(WRLD) ke TND
د.ت0.005915041
1 NFT Worlds(WRLD) ke TTD
$0.01351324
1 NFT Worlds(WRLD) ke UGX
Sh6.988504
1 NFT Worlds(WRLD) ke XAF
Fr1.135432
1 NFT Worlds(WRLD) ke XCD
$0.0053973
1 NFT Worlds(WRLD) ke XOF
Fr1.135432
1 NFT Worlds(WRLD) ke XPF
Fr0.205897
1 NFT Worlds(WRLD) ke BWP
P0.02684657
1 NFT Worlds(WRLD) ke BZD
$0.003998
1 NFT Worlds(WRLD) ke CVE
$0.19158416
1 NFT Worlds(WRLD) ke DJF
Fr0.353823
1 NFT Worlds(WRLD) ke DOP
$0.12855569
1 NFT Worlds(WRLD) ke DZD
د.ج0.26082952
1 NFT Worlds(WRLD) ke FJD
$0.00455772
1 NFT Worlds(WRLD) ke GNF
Fr17.381305
1 NFT Worlds(WRLD) ke GTQ
Q0.01531234
1 NFT Worlds(WRLD) ke GYD
$0.41811084
1 NFT Worlds(WRLD) ke ISK
kr0.251874

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NFT Worlds, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NFT Worlds
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NFT Worlds

Berapa nilai NFT Worlds (WRLD) hari ini?
Harga live WRLD dalam USD adalah 0.001999 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WRLD ke USD saat ini?
Harga WRLD ke USD saat ini adalah $ 0.001999. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NFT Worlds?
Kapitalisasi pasar WRLD adalah $ 1.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WRLD?
Suplai beredar WRLD adalah 712.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WRLD?
WRLD mencapai harga ATH sebesar 0.6207653499304687 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WRLD?
WRLD mencapai harga ATL 0.001842566149926339 USD.
Berapa volume perdagangan WRLD?
Volume perdagangan 24 jam live WRLD adalah $ 54.72K USD.
Akankah harga WRLD naik lebih tinggi tahun ini?
WRLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WRLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:26:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NFT Worlds (WRLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

WRLD/USDT
$0.00199
+0.60%

