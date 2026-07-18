Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yield Guild Games, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yield Guild Games, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang YGG

Info Harga YGG

Penjelasan YGG

Whitepaper YGG

Situs Web Resmi YGG

Tokenomi YGG

Prakiraan Harga YGG

Riwayat YGG

Panduan Membeli YGG

Konverter YGG ke Mata Uang Fiat

Spot YGG

Futures USDT-M YGG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Yield Guild Games (YGG) Hari Ini

Analisis Teknis Yield Guild Games (YGG) Hari Ini

Halaman Analisis Yield Guild Games menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari YGG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Yield Guild Games di bawah ini.

Perubahan Harga Yield Guild Games (YGG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01833---2.04%-18.75%-55.94%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Yield Guild Games

Indikator Teknikal Yield Guild Games

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yield Guild Games di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 2
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01833
0.01832
R2
0.01832
0.01832
R1
0.01832
0.01832
PP
0.01831
0.01831
S1
0.01831
0.01831
S2
0.0183
0.01831
S3
0.0183
0.0183

Sinyal Pasar Yield Guild Games

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.43M
$6.25 M
$6.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.13 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Yield Guild Games

Aliran Masuk BersihHarga YGGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.02
2026-07-27$0.02 M0.02
2026-07-26$0.01 M0.02
2026-07-25$0.02 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Yield Guild Games Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Yield Guild Games (YGG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Yield Guild Games secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
YGG/USDT
$0.01833
$0.01833$0.01833
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator YGG ke USD

Jumlah

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0.01833 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.