Analisis Teknis Yield Guild Games (YGG) Hari Ini Halaman Analisis Yield Guild Games menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari YGG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Yield Guild Games di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Yield Guild Games (YGG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01833 -- -2.04% -18.75% -55.94%

Indikator Teknikal Yield Guild Games

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yield Guild Games di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01833 0.01832 R2 0.01832 0.01832 R1 0.01832 0.01832 PP 0.01831 0.01831 S1 0.01831 0.01831 S2 0.0183 0.01831 S3 0.0183 0.0183

Sinyal Pasar Yield Guild Games Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.43M $6.25 M $6.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Yield Guild Games Aliran Masuk Bersih Harga YGGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.02 2026-07-27 $0.02 M 0.02 2026-07-26 $0.01 M 0.02 2026-07-25 $0.02 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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