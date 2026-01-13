Harga ZEAL Hari Ini

Harga live ZEAL (ZEAL) hari ini adalah $ 0.0102, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEAL ke USD saat ini adalah $ 0.0102 per ZEAL.

ZEAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ZEAL. Selama 24 jam terakhir, ZEAL diperdagangkan antara $ 0.01 (low) dan $ 0.01114 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEAL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -12.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 37.58K.

Informasi Pasar ZEAL (ZEAL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 37.58K$ 37.58K $ 37.58K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 240,000,000 240,000,000 240,000,000 Blockchain Publik KRC20

