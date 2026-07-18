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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Horizen, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Horizen, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Horizen (ZEN) Hari Ini

Analisis Teknis Horizen (ZEN) Hari Ini

Halaman Analisis Horizen menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Horizen di bawah ini.

Perubahan Harga Horizen (ZEN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$4.055---2.32%-0.37%-30.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Horizen

Indikator Teknikal Horizen

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Horizen di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 4
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
4.0523
4.0516
R2
4.0516
4.0512
R1
4.0513
4.051
PP
4.0506
4.0506
S1
4.0503
4.0502
S2
4.0496
4.05
S3
4.0493
4.0496

Sinyal Pasar Horizen

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.40M
$4.55 M
$4.95 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.41 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.47 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.49 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.53 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Horizen

Aliran Masuk BersihHarga ZENUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M4.05
2026-07-27-$0.11 M4.04
2026-07-26$0.04 M4.12
2026-07-25$0.06 M4.06
2026-07-24-$0.21 M4.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Horizen Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Horizen (ZEN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Horizen secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZEN/USDT
$4.056
$4.056$4.056
0.00%
0.00% (USDT)
ZEN/USDC
$4.052
$4.052$4.052
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ZEN
USD
USD

1 ZEN = 4.054 USD

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