Analisis Teknis Horizen (ZEN) Hari Ini Halaman Analisis Horizen menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Horizen di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Horizen (ZEN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $4.055 -- -2.32% -0.37% -30.03%

Indikator Teknikal Horizen

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Horizen di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 4 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 4.0523 4.0516 R2 4.0516 4.0512 R1 4.0513 4.051 PP 4.0506 4.0506 S1 4.0503 4.0502 S2 4.0496 4.05 S3 4.0493 4.0496

Sinyal Pasar Horizen Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.40M $4.55 M $4.95 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $0.41 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.47 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $2.49 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.53 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Horizen Aliran Masuk Bersih Harga ZENUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 4.05 2026-07-27 -$0.11 M 4.04 2026-07-26 $0.04 M 4.12 2026-07-25 $0.06 M 4.06 2026-07-24 -$0.21 M 4.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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