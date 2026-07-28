Analisis Teknis ZIGCOIN (ZIG) Hari Ini Halaman Analisis ZIGCOIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZIG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ZIGCOIN di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ZIGCOIN (ZIG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.040628 -- -4.05% -12.18% +24.87%

Indikator Teknikal ZIGCOIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ZIGCOIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 4 Beli 16 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04074 0.04073 R2 0.04073 0.04072 R1 0.04072 0.04072 PP 0.04071 0.04071 S1 0.0407 0.0407 S2 0.04069 0.0407 S3 0.04068 0.04069

Sinyal Pasar ZIGCOIN Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $0.14 M $0.18 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ZIGCOIN Aliran Masuk Bersih Harga ZIGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.68 M 0.04 2026-07-27 -$0.37 M 0.04 2026-07-26 -$0.06 M 0.04 2026-07-25 -$0.06 M 0.04 2026-07-24 -$0.13 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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