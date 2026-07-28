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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ZIGCOIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ZIGCOIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ZIGCOIN (ZIG) Hari Ini

Analisis Teknis ZIGCOIN (ZIG) Hari Ini

Halaman Analisis ZIGCOIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZIG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ZIGCOIN di bawah ini.

Perubahan Harga ZIGCOIN (ZIG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.040628---4.05%-12.18%+24.87%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ZIGCOIN

Indikator Teknikal ZIGCOIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ZIGCOIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 4
Beli 16
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04074
0.04073
R2
0.04073
0.04072
R1
0.04072
0.04072
PP
0.04071
0.04071
S1
0.0407
0.0407
S2
0.04069
0.0407
S3
0.04068
0.04069

Sinyal Pasar ZIGCOIN

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$0.14 M
$0.18 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ZIGCOIN

Aliran Masuk BersihHarga ZIGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.68 M0.04
2026-07-27-$0.37 M0.04
2026-07-26-$0.06 M0.04
2026-07-25-$0.06 M0.04
2026-07-24-$0.13 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar ZIGCOIN (ZIG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ZIGCOIN secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZIG/USDT
$0.040631
$0.040631$0.040631
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZIG = 0.040628 USD

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