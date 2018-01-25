Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zilliqa, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zilliqa, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang ZIL

Info Harga ZIL

Penjelasan ZIL

Whitepaper ZIL

Situs Web Resmi ZIL

Tokenomi ZIL

Prakiraan Harga ZIL

Riwayat ZIL

Panduan Membeli ZIL

Konverter ZIL ke Mata Uang Fiat

Spot ZIL

Futures USDT-M ZIL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Zilliqa (ZIL) Hari Ini

Analisis Teknis Zilliqa (ZIL) Hari Ini

Halaman Analisis Zilliqa menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZIL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zilliqa di bawah ini.

Perubahan Harga Zilliqa (ZIL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.002398---4.16%-18.41%-41.12%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Zilliqa

Indikator Teknikal Zilliqa

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zilliqa di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.002341
0.002341
R2
0.002341
0.00234
R1
0.00234
0.00234
PP
0.00234
0.00234
S1
0.002339
0.002339
S2
0.002339
0.002339
S3
0.002338
0.002339

Sinyal Pasar Zilliqa

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$1.63 M
$1.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.26 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.19 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.56 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.48 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Zilliqa

Aliran Masuk BersihHarga ZILUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27-$0.03 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.06 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Zilliqa Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Zilliqa (ZIL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zilliqa secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZIL/USDT
$0.002398
$0.002398$0.002398
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator ZIL ke USD

Jumlah

ZIL
ZIL
USD
USD

1 ZIL = 0.002398 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.