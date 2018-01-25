Analisis Teknis Zilliqa (ZIL) Hari Ini Halaman Analisis Zilliqa menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZIL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zilliqa di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Zilliqa (ZIL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002398 -- -4.16% -18.41% -41.12%

Indikator Teknikal Zilliqa

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zilliqa di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 2 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.002341 0.002341 R2 0.002341 0.00234 R1 0.00234 0.00234 PP 0.00234 0.00234 S1 0.002339 0.002339 S2 0.002339 0.002339 S3 0.002338 0.002339

Sinyal Pasar Zilliqa Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $1.63 M $1.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $0.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.19 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $1.56 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.48 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Zilliqa Aliran Masuk Bersih Harga ZILUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.03 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.06 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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