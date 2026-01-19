Harga Z李REAL SUPER COIN Hari Ini

Harga live Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) hari ini adalah $ 0.02497, dengan perubahan 407.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZREAL ke USD saat ini adalah $ 0.02497 per ZREAL.

Z李REAL SUPER COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ZREAL. Selama 24 jam terakhir, ZREAL diperdagangkan antara $ 0.005 (low) dan $ 0.03035 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ZREAL bergerak +18.90% dalam satu jam terakhir dan +399.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 23.23K.

Informasi Pasar Z李REAL SUPER COIN (ZREAL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 23.23K$ 23.23K $ 23.23K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

