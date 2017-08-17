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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang 0x, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang 0x, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis 0x (ZRX) Hari Ini

Analisis Teknis 0x (ZRX) Hari Ini

Halaman Analisis 0x menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZRX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 0x di bawah ini.

Perubahan Harga 0x (ZRX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08112---6.81%+1.67%-29.21%
Ketahui selengkapnya tentang Harga 0x

Indikator Teknikal 0x

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 0x di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 5
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 5Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.081
0.081
R2
0.081
0.0809
R1
0.0809
0.0809
PP
0.0809
0.0809
S1
0.0808
0.0808
S2
0.0808
0.0808
S3
0.0807
0.0808

Sinyal Pasar 0x

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.09M
$4.84 M
$4.75 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.40 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal 0x

Aliran Masuk BersihHarga ZRXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.08
2026-07-27-$0.02 M0.08
2026-07-26$0.00 M0.08
2026-07-25$0.02 M0.08
2026-07-24$0.00 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar 0x (ZRX) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZRX/USDT
$0.08112
$0.08112$0.08112
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZRX = 0.08112 USD

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