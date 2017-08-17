Analisis Teknis 0x (ZRX) Hari Ini Halaman Analisis 0x menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZRX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 0x di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga 0x (ZRX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08112 -- -6.81% +1.67% -29.21%

Indikator Teknikal 0x

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 0x di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 5 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 5 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.081 0.081 R2 0.081 0.0809 R1 0.0809 0.0809 PP 0.0809 0.0809 S1 0.0808 0.0808 S2 0.0808 0.0808 S3 0.0807 0.0808

Sinyal Pasar 0x Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.09M $4.84 M $4.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.40 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal 0x Aliran Masuk Bersih Harga ZRXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.08 2026-07-27 -$0.02 M 0.08 2026-07-26 $0.00 M 0.08 2026-07-25 $0.02 M 0.08 2026-07-24 $0.00 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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