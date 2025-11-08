Harga AgentForge Hari Ini

Harga live AgentForge (AGE) hari ini adalah $ 0.00956599, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGE ke USD saat ini adalah $ 0.00956599 per AGE.

AgentForge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,565.99, dengan suplai yang beredar 1.00M AGE. Selama 24 jam terakhir, AGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.083254, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00847396.

Dalam kinerja jangka pendek, AGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AgentForge (AGE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AgentForge saat ini adalah $ 9.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGE adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.57K.