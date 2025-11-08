Harga ApeChainHOES Hari Ini

Harga live ApeChainHOES (HOES) hari ini adalah $ 0.0000114, dengan perubahan 15.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOES ke USD saat ini adalah $ 0.0000114 per HOES.

ApeChainHOES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,402.28, dengan suplai yang beredar 1.00B HOES. Selama 24 jam terakhir, HOES diperdagangkan antara $ 0.00000985 (low) dan $ 0.00001144 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000086, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000839.

Dalam kinerja jangka pendek, HOES bergerak -0.34% dalam satu jam terakhir dan +6.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ApeChainHOES (HOES)

Kapitalisasi Pasar $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ApeChainHOES saat ini adalah $ 11.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOES adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.40K.