BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Arrland RUM hari ini adalah 0.00009244 USD. Kapitalisasi pasar RUM adalah 102,102 USD. Lacak informasi harga aktual RUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Arrland RUM hari ini adalah 0.00009244 USD. Kapitalisasi pasar RUM adalah 102,102 USD. Lacak informasi harga aktual RUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RUM

Info Harga RUM

Penjelasan RUM

Whitepaper RUM

Situs Web Resmi RUM

Tokenomi RUM

Prakiraan Harga RUM

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arrland RUM

Harga Arrland RUM (RUM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RUM ke USD:

--
----
-3.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Arrland RUM (RUM)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:37:25 (UTC+8)

Harga Arrland RUM Hari Ini

Harga live Arrland RUM (RUM) hari ini adalah $ 0.00009244, dengan perubahan 3.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUM ke USD saat ini adalah $ 0.00009244 per RUM.

Arrland RUM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,102, dengan suplai yang beredar 1.10B RUM. Selama 24 jam terakhir, RUM diperdagangkan antara $ 0.00009076 (low) dan $ 0.00009713 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00974685, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000745.

Dalam kinerja jangka pendek, RUM bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -0.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Arrland RUM (RUM)

$ 102.10K
$ 102.10K$ 102.10K

--
----

$ 155.09K
$ 155.09K$ 155.09K

1.10B
1.10B 1.10B

1,676,775,680.989622
1,676,775,680.989622 1,676,775,680.989622

Kapitalisasi Pasar Arrland RUM saat ini adalah $ 102.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUM adalah 1.10B, dan total suplainya sebesar 1676775680.989622. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.09K.

Riwayat Harga Arrland RUM USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009076
$ 0.00009076$ 0.00009076
Low 24 Jam
$ 0.00009713
$ 0.00009713$ 0.00009713
High 24 Jam

$ 0.00009076
$ 0.00009076$ 0.00009076

$ 0.00009713
$ 0.00009713$ 0.00009713

$ 0.00974685
$ 0.00974685$ 0.00974685

$ 0.0000745
$ 0.0000745$ 0.0000745

+0.73%

-3.75%

-0.25%

-0.25%

Riwayat Harga Arrland RUM (RUM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Arrland RUM ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Arrland RUM ke USD adalah $ -0.0000068042.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Arrland RUM ke USD adalah $ -0.0000082482.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Arrland RUM ke USD adalah $ -0.00006825029723412984.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.75%
30 Days$ -0.0000068042-7.36%
60 Hari$ -0.0000082482-8.92%
90 Hari$ -0.00006825029723412984-42.47%

Prediksi Harga untuk Arrland RUM

Prediksi Harga Arrland RUM (RUM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RUM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Arrland RUM (RUM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Arrland RUM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Arrland RUM yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga RUM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Arrland RUM.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Arrland RUM (RUM)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Arrland RUM

Berapa nilai live Arrland RUM hari ini?

Hari ini, Arrland RUM diperdagangkan pada Rp1.55697328772940000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.75% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil RUM saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Arrland RUM hari ini?

Arrland RUM memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja RUM telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp1.52867693200260000 hingga Rp1.63596728080005000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan RUM hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Arrland RUM?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Shooting Games,On-chain Gaming,Gaming Utility Token yang dibangun di atas --, profil risiko RUM dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arrland RUM

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:37:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arrland RUM (RUM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Arrland RUM Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02050
$0.02050$0.02050

+105.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8010
$0.8010$0.8010

+167.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$1.0560
$1.0560$1.0560

+428.52%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3547
$0.3547$0.3547

+260.46%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0132644
$0.0132644$0.0132644

+59.81%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005054
$0.0000000005054$0.0000000005054

+34.73%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.