Harga Bitball Hari Ini

Harga live Bitball (BTB) hari ini adalah $ 0.00011563, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BTB ke USD saat ini adalah $ 0.00011563 per BTB.

Bitball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,002, dengan suplai yang beredar 640.00M BTB. Selama 24 jam terakhir, BTB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 647.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000609.

Dalam kinerja jangka pendek, BTB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bitball (BTB)

Kapitalisasi Pasar $ 74.00K$ 74.00K $ 74.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 115.63K$ 115.63K $ 115.63K Suplai Peredaran 640.00M 640.00M 640.00M Total Suplai 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Kapitalisasi Pasar Bitball saat ini adalah $ 74.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTB adalah 640.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.63K.