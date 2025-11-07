BursaDEX+
Harga live Bitcoin on Katana hari ini adalah 102,027 USD. Lacak informasi harga aktual BTCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTCK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitcoin on Katana hari ini adalah 102,027 USD. Lacak informasi harga aktual BTCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BTCK

Info Harga BTCK

Penjelasan BTCK

Situs Web Resmi BTCK

Tokenomi BTCK

Prakiraan Harga BTCK

Harga Bitcoin on Katana (BTCK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BTCK ke USD:

$102,041
$102,041$102,041
-1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bitcoin on Katana (BTCK)
Informasi Harga Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,700
$ 100,700$ 100,700
Low 24 Jam
$ 103,342
$ 103,342$ 103,342
High 24 Jam

$ 100,700
$ 100,700$ 100,700

$ 103,342
$ 103,342$ 103,342

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 99,232
$ 99,232$ 99,232

-0.18%

-1.12%

-7.21%

-7.21%

Harga aktual Bitcoin on Katana (BTCK) adalah $102,027. Selama 24 jam terakhir, BTCK diperdagangkan antara low $ 100,700 dan high $ 103,342, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTCK adalah $ 125,460, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 99,232.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTCK telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, -1.12% selama 24 jam, dan -7.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcoin on Katana (BTCK)

$ 35.10M
$ 35.10M$ 35.10M

--
----

$ 35.10M
$ 35.10M$ 35.10M

344.01
344.01 344.01

344.01371759
344.01371759 344.01371759

Kapitalisasi Pasar Bitcoin on Katana saat ini adalah $ 35.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTCK adalah 344.01, dan total suplainya sebesar 344.01371759. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.10M.

Riwayat Harga Bitcoin on Katana (BTCK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bitcoin on Katana ke USD adalah $ -1,158.079476246.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin on Katana ke USD adalah $ -16,519.7935293000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin on Katana ke USD adalah $ -8,271.9206466000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin on Katana ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,158.079476246-1.12%
30 Days$ -16,519.7935293000-16.19%
60 Hari$ -8,271.9206466000-8.10%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin on Katana (BTCK)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bitcoin on Katana (BTCK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bitcoin on Katana (USD)

Berapa nilai Bitcoin on Katana (BTCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin on Katana (BTCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin on Katana.

Cek prediksi harga Bitcoin on Katana sekarang!

BTCK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bitcoin on Katana (BTCK)

Memahami tokenomi Bitcoin on Katana (BTCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTCK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bitcoin on Katana (BTCK)

Berapa nilai Bitcoin on Katana (BTCK) hari ini?
Harga live BTCK dalam USD adalah 102,027 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTCK ke USD saat ini?
Harga BTCK ke USD saat ini adalah $ 102,027. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin on Katana?
Kapitalisasi pasar BTCK adalah $ 35.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTCK?
Suplai beredar BTCK adalah 344.01 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTCK?
BTCK mencapai harga ATH sebesar 125,460 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTCK?
BTCK mencapai harga ATL 99,232 USD.
Berapa volume perdagangan BTCK?
Volume perdagangan 24 jam live BTCK adalah -- USD.
Akankah harga BTCK naik lebih tinggi tahun ini?
BTCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:17:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcoin on Katana (BTCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

