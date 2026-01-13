Harga Bridged WAVAX Hari Ini

Harga live Bridged WAVAX (WAVAX) hari ini adalah $ 8.75, dengan perubahan 2.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAVAX ke USD saat ini adalah $ 8.75 per WAVAX.

Bridged WAVAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 273,004, dengan suplai yang beredar 31.20K WAVAX. Selama 24 jam terakhir, WAVAX diperdagangkan antara $ 8.64 (low) dan $ 9.0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 45.08, sementara all-time low aset ini adalah $ 7.45.

Dalam kinerja jangka pendek, WAVAX bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan +1.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bridged WAVAX (WAVAX)

Kapitalisasi Pasar $ 273.00K$ 273.00K $ 273.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 273.00K$ 273.00K $ 273.00K Suplai Peredaran 31.20K 31.20K 31.20K Total Suplai 31,202.35536120103 31,202.35536120103 31,202.35536120103

