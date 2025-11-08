Harga BULBUL2DAO Hari Ini

Harga live BULBUL2DAO (BULBUL) hari ini adalah $ 0.00005394, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BULBUL ke USD saat ini adalah $ 0.00005394 per BULBUL.

BULBUL2DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,483, dengan suplai yang beredar 1.00B BULBUL. Selama 24 jam terakhir, BULBUL diperdagangkan antara $ 0.00005148 (low) dan $ 0.0000539 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00084307, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004083.

Dalam kinerja jangka pendek, BULBUL bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -7.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BULBUL2DAO (BULBUL)

Kapitalisasi Pasar $ 53.48K$ 53.48K $ 53.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.48K$ 53.48K $ 53.48K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

