Harga Centric Swap (CNS)
Harga live Centric Swap (CNS) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNS ke USD saat ini adalah -- per CNS.
Centric Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,468, dengan suplai yang beredar 369.59B CNS. Selama 24 jam terakhir, CNS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01873632, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, CNS bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +8.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Centric Swap saat ini adalah $ 36.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNS adalah 369.59B, dan total suplainya sebesar 369592121791.1336. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.47K.
+0.01%
+6.50%
+8.34%
+8.34%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Centric Swap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Centric Swap ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Centric Swap ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Centric Swap ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+6.50%
|30 Days
|$ 0
|-24.56%
|60 Hari
|$ 0
|-56.51%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Centric Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What Is Centric Swap (CNS)?
Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.
What Makes Centric Swap Unique?
The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.
How Is the Centric Swap Network Secured?
The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.
