Berapa harga real-time DebtReliefBot hari ini?

Harga live DebtReliefBot berada pada Rp3.8845512785, bergerak 76.00% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk DRB?

DRB telah diperdagangkan antara Rp1.9828469070 dan Rp3.9538851290, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan DebtReliefBot hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana DRB saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa DRB menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk DebtReliefBot?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp388453845764.20, DebtReliefBot berada di peringkat #1083, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami DRB baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan DebtReliefBot dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp6.8734981475, sementara ATL-nya adalah Rp0.3766970515, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar DRB?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (100000000000.0 token), kinerja kategori dalam Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Meme,Clanker Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.