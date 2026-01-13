Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh DeFiance Media?

DeFiance Media beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari DFTV?

Token ini dihargai sebesar Rp223.19175128611215000, mencatat pergerakan harga sebesar 4.42% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh DeFiance Media?

DeFiance Media termasuk dalam kategori Media,Solana Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan DFTV dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari DeFiance Media?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2231915828.154765000, menempatkan aset ini di peringkat #6649. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai DFTV yang beredar saat ini?

Terdapat 9999966.945387 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk DeFiance Media hari ini?

Dalam satu hari terakhir, DFTV mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, DeFiance Media berfluktuasi antara Rp213.73583144834895000 dan Rp223.2134839981110000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.