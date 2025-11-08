Harga definitely a cat Hari Ini

Harga live definitely a cat ($CAT) hari ini adalah $ 0.00002135, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $CAT ke USD saat ini adalah $ 0.00002135 per $CAT.

definitely a cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,101.17, dengan suplai yang beredar 894.61M $CAT. Selama 24 jam terakhir, $CAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00292532, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002093.

Dalam kinerja jangka pendek, $CAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar definitely a cat ($CAT)

Kapitalisasi Pasar $ 19.10K$ 19.10K $ 19.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K Suplai Peredaran 894.61M 894.61M 894.61M Total Suplai 998,667,851.331486 998,667,851.331486 998,667,851.331486

Kapitalisasi Pasar definitely a cat saat ini adalah $ 19.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $CAT adalah 894.61M, dan total suplainya sebesar 998667851.331486. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.32K.