Harga Dev Protocol Hari Ini

Harga live Dev Protocol (DEV) hari ini adalah $ 0.05182, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEV ke USD saat ini adalah $ 0.05182 per DEV.

Dev Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 136,193, dengan suplai yang beredar 2.63M DEV. Selama 24 jam terakhir, DEV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 20.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dev Protocol (DEV)

Kapitalisasi Pasar $ 136.19K$ 136.19K $ 136.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 513.18K$ 513.18K $ 513.18K Suplai Peredaran 2.63M 2.63M 2.63M Total Suplai 9,903,011.0895472 9,903,011.0895472 9,903,011.0895472

Kapitalisasi Pasar Dev Protocol saat ini adalah $ 136.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEV adalah 2.63M, dan total suplainya sebesar 9903011.0895472. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 513.18K.