Harga Ditto Hari Ini

Harga live Ditto (DITTO) hari ini adalah $ 0.00052612, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DITTO ke USD saat ini adalah $ 0.00052612 per DITTO.

Ditto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,261.2, dengan suplai yang beredar 10.00M DITTO. Selama 24 jam terakhir, DITTO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070174, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00052437.

Dalam kinerja jangka pendek, DITTO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ditto (DITTO)

Kapitalisasi Pasar $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ditto saat ini adalah $ 5.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DITTO adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.26K.