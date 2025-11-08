Harga Dumpling Hari Ini

Harga live Dumpling (DUMP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUMP ke USD saat ini adalah -- per DUMP.

Dumpling saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,169.17, dengan suplai yang beredar 611.04M DUMP. Selama 24 jam terakhir, DUMP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01561927, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUMP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dumpling (DUMP)

Kapitalisasi Pasar $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Suplai Peredaran 611.04M 611.04M 611.04M Total Suplai 611,041,588.3524473 611,041,588.3524473 611,041,588.3524473

Kapitalisasi Pasar Dumpling saat ini adalah $ 10.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUMP adalah 611.04M, dan total suplainya sebesar 611041588.3524473. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.17K.