BursaDEX+
Harga live Edu3Games hari ini adalah 0.01434445 USD. Lacak informasi harga aktual EGN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EGN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EGN

Info Harga EGN

Penjelasan EGN

Situs Web Resmi EGN

Tokenomi EGN

Prakiraan Harga EGN

Harga Edu3Games (EGN)

Harga Live 1 EGN ke USD:

$0.01434445
$0.01434445$0.01434445
+5.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Edu3Games (EGN)
Informasi Harga Edu3Games (EGN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0134056
$ 0.0134056$ 0.0134056
Low 24 Jam
$ 0.01434128
$ 0.01434128$ 0.01434128
High 24 Jam

$ 0.0134056
$ 0.0134056$ 0.0134056

$ 0.01434128
$ 0.01434128$ 0.01434128

$ 0.04242631
$ 0.04242631$ 0.04242631

$ 0.01272809
$ 0.01272809$ 0.01272809

+0.50%

+5.67%

+2.13%

+2.13%

Harga aktual Edu3Games (EGN) adalah $0.01434445. Selama 24 jam terakhir, EGN diperdagangkan antara low $ 0.0134056 dan high $ 0.01434128, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEGN adalah $ 0.04242631, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01272809.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EGN telah berubah sebesar +0.50% selama 1 jam terakhir, +5.67% selama 24 jam, dan +2.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Edu3Games (EGN)

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

--
----

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335 999,999,798.335335

Kapitalisasi Pasar Edu3Games saat ini adalah $ 14.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGN adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999798.335335. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.33M.

Riwayat Harga Edu3Games (EGN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Edu3Games ke USD adalah $ +0.0007698.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Edu3Games ke USD adalah $ -0.0045591969.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Edu3Games ke USD adalah $ -0.0045226100.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Edu3Games ke USD adalah $ -0.02472151574447599.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007698+5.67%
30 Days$ -0.0045591969-31.78%
60 Hari$ -0.0045226100-31.52%
90 Hari$ -0.02472151574447599-63.28%

Apa yang dimaksud dengan Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Edu3Games (EGN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Edu3Games (USD)

Berapa nilai Edu3Games (EGN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Edu3Games (EGN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Edu3Games.

Cek prediksi harga Edu3Games sekarang!

EGN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Edu3Games (EGN)

Memahami tokenomi Edu3Games (EGN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EGN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Edu3Games (EGN)

Berapa nilai Edu3Games (EGN) hari ini?
Harga live EGN dalam USD adalah 0.01434445 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EGN ke USD saat ini?
Harga EGN ke USD saat ini adalah $ 0.01434445. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Edu3Games?
Kapitalisasi pasar EGN adalah $ 14.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EGN?
Suplai beredar EGN adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EGN?
EGN mencapai harga ATH sebesar 0.04242631 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EGN?
EGN mencapai harga ATL 0.01272809 USD.
Berapa volume perdagangan EGN?
Volume perdagangan 24 jam live EGN adalah -- USD.
Akankah harga EGN naik lebih tinggi tahun ini?
EGN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EGN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Edu3Games (EGN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

