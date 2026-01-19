BursaDEX+
Harga live Ember Sword hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar EMBER adalah 12,306.8 USD. Lacak informasi harga aktual EMBER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Ember Sword (EMBER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EMBER ke USD:

-19.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Ember Sword (EMBER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:43:34 (UTC+8)

Harga Ember Sword Hari Ini

Harga live Ember Sword (EMBER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 19.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EMBER ke USD saat ini adalah $ 0 per EMBER.

Ember Sword saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,306.8, dengan suplai yang beredar 152.14M EMBER. Selama 24 jam terakhir, EMBER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.068026, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EMBER bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +5.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ember Sword (EMBER)

Kapitalisasi Pasar Ember Sword saat ini adalah $ 12.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMBER adalah 152.14M, dan total suplainya sebesar 2500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 202.23K.

Riwayat Harga Ember Sword USD

Riwayat Harga Ember Sword (EMBER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ember Sword ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ember Sword ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ember Sword ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ember Sword ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-19.67%
30 Days$ 0-26.23%
60 Hari$ 0-81.81%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Ember Sword

Prediksi Harga Ember Sword (EMBER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EMBER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Ember Sword (EMBER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ember Sword berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Ember Sword yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga EMBER pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Ember Sword.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ember Sword (EMBER)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Ember Sword

Berapa harga Ember Sword saat ini?

Ember Sword diperdagangkan pada Rp1.36715351394550000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -19.67% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat EMBER?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp208002038.1434600000, EMBER berada di peringkat #11024 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Ember Sword?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar EMBER?

Terdapat 152141731.38920498 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Ember Sword berosilasi antara Rp1.183097366500000 dan Rp1.92557547093350000, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Ember Sword dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp1149.734020764700000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi EMBER?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,MMO, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku EMBER dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ember Sword

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:43:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ember Sword (EMBER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Ember Sword Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.