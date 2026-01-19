Harga Ember Sword Hari Ini

Harga live Ember Sword (EMBER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 19.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EMBER ke USD saat ini adalah $ 0 per EMBER.

Ember Sword saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,306.8, dengan suplai yang beredar 152.14M EMBER. Selama 24 jam terakhir, EMBER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.068026, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EMBER bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +5.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ember Sword (EMBER)

Kapitalisasi Pasar $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 202.23K$ 202.23K $ 202.23K Suplai Peredaran 152.14M 152.14M 152.14M Total Suplai 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ember Sword saat ini adalah $ 12.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMBER adalah 152.14M, dan total suplainya sebesar 2500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 202.23K.