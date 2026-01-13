Berapa harga live Equilibria Finance?

Equilibria Finance diperdagangkan pada Rp3799.17448595, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.16% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini EQB?

Volatilitas harga EQB dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Equilibria Finance?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3771.10355475 (rendah) dan Rp3943.20670385 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan EQB?

Dalam 24 jam terakhir, EQB mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp19906.0690, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp182.7896716340. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Equilibria Finance?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan EQB dengan token Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer lainnya?

Dalam kategori Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer, EQB menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.