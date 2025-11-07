Harga Flash Hari Ini

Harga live Flash (FLASH) hari ini adalah $ 0.00179006, dengan perubahan 4.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLASH ke USD saat ini adalah $ 0.00179006 per FLASH.

Flash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 179,004, dengan suplai yang beredar 100.00M FLASH. Selama 24 jam terakhir, FLASH diperdagangkan antara $ 0.00178044 (low) dan $ 0.00187901 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01571238, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00092005.

Dalam kinerja jangka pendek, FLASH bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -34.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flash (FLASH)

Kapitalisasi Pasar $ 179.00K$ 179.00K $ 179.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 179.00K$ 179.00K $ 179.00K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 99,999,079.254087 99,999,079.254087 99,999,079.254087

Kapitalisasi Pasar Flash saat ini adalah $ 179.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLASH adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99999079.254087. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 179.00K.