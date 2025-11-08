Harga FreeInnovGovHopeThrstX Hari Ini

Harga live FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIGHTX ke USD saat ini adalah -- per FIGHTX.

FreeInnovGovHopeThrstX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,931.89, dengan suplai yang beredar 999.91M FIGHTX. Selama 24 jam terakhir, FIGHTX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FIGHTX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Kapitalisasi Pasar $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

Kapitalisasi Pasar FreeInnovGovHopeThrstX saat ini adalah $ 5.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIGHTX adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999914913.72. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.93K.