Harga GAX Liquidity Token Reward Hari Ini

Harga live GAX Liquidity Token Reward (GLTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLTR ke USD saat ini adalah -- per GLTR.

GAX Liquidity Token Reward saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 138,353, dengan suplai yang beredar 894.67B GLTR. Selama 24 jam terakhir, GLTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GLTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

Kapitalisasi Pasar $ 138.35K$ 138.35K $ 138.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 154.64K$ 154.64K $ 154.64K Suplai Peredaran 894.67B 894.67B 894.67B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GAX Liquidity Token Reward saat ini adalah $ 138.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLTR adalah 894.67B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 154.64K.