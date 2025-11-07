Harga Gemini Dollar (GUSD)
-0.01%
+0.05%
+0.07%
+0.07%
Harga aktual Gemini Dollar (GUSD) adalah $0.999703. Selama 24 jam terakhir, GUSD diperdagangkan antara low $ 0.998669 dan high $ 1.001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGUSD adalah $ 3.3, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.78261.
Dalam hal kinerja jangka pendek, GUSD telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan +0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Gemini Dollar saat ini adalah $ 47.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUSD adalah 47.84M, dan total suplainya sebesar 47838328.98. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.82M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.00050417.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.0000176947.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.0001589527.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.0001915880350064.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00050417
|+0.05%
|30 Days
|$ +0.0000176947
|+0.00%
|60 Hari
|$ +0.0001589527
|+0.02%
|90 Hari
|$ +0.0001915880350064
|+0.02%
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators.
Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network.
ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company.
BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations.
EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here.
SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here.
Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service.
Gemini dollar is a stable value coin that is:
Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
