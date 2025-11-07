BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Gemini Dollar hari ini adalah 0.999703 USD. Lacak informasi harga aktual GUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gemini Dollar hari ini adalah 0.999703 USD. Lacak informasi harga aktual GUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GUSD

Info Harga GUSD

Penjelasan GUSD

Whitepaper GUSD

Situs Web Resmi GUSD

Tokenomi GUSD

Prakiraan Harga GUSD

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gemini Dollar

Harga Gemini Dollar (GUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GUSD ke USD:

$0.999703
$0.999703$0.999703
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Gemini Dollar (GUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:25:59 (UTC+8)

Informasi Harga Gemini Dollar (GUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.998669
$ 0.998669$ 0.998669
Low 24 Jam
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
High 24 Jam

$ 0.998669
$ 0.998669$ 0.998669

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 3.3
$ 3.3$ 3.3

$ 0.78261
$ 0.78261$ 0.78261

-0.01%

+0.05%

+0.07%

+0.07%

Harga aktual Gemini Dollar (GUSD) adalah $0.999703. Selama 24 jam terakhir, GUSD diperdagangkan antara low $ 0.998669 dan high $ 1.001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGUSD adalah $ 3.3, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.78261.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GUSD telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan +0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gemini Dollar (GUSD)

$ 47.82M
$ 47.82M$ 47.82M

--
----

$ 47.82M
$ 47.82M$ 47.82M

47.84M
47.84M 47.84M

47,838,328.98
47,838,328.98 47,838,328.98

Kapitalisasi Pasar Gemini Dollar saat ini adalah $ 47.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUSD adalah 47.84M, dan total suplainya sebesar 47838328.98. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.82M.

Riwayat Harga Gemini Dollar (GUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.00050417.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.0000176947.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.0001589527.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gemini Dollar ke USD adalah $ +0.0001915880350064.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00050417+0.05%
30 Days$ +0.0000176947+0.00%
60 Hari$ +0.0001589527+0.02%
90 Hari$ +0.0001915880350064+0.02%

Apa yang dimaksud dengan Gemini Dollar (GUSD)

The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators.

Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network.

ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company.

BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations.

EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here.

SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here.

Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service.

Gemini dollar is a stable value coin that is:

  1. issued by Gemini, a New York trust company
  2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar
  3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards

Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Gemini Dollar (GUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Gemini Dollar (USD)

Berapa nilai Gemini Dollar (GUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gemini Dollar (GUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gemini Dollar.

Cek prediksi harga Gemini Dollar sekarang!

GUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Gemini Dollar (GUSD)

Memahami tokenomi Gemini Dollar (GUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Gemini Dollar (GUSD)

Berapa nilai Gemini Dollar (GUSD) hari ini?
Harga live GUSD dalam USD adalah 0.999703 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GUSD ke USD saat ini?
Harga GUSD ke USD saat ini adalah $ 0.999703. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gemini Dollar?
Kapitalisasi pasar GUSD adalah $ 47.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GUSD?
Suplai beredar GUSD adalah 47.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GUSD?
GUSD mencapai harga ATH sebesar 3.3 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GUSD?
GUSD mencapai harga ATL 0.78261 USD.
Berapa volume perdagangan GUSD?
Volume perdagangan 24 jam live GUSD adalah -- USD.
Akankah harga GUSD naik lebih tinggi tahun ini?
GUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:25:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gemini Dollar (GUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,689.65
$101,689.65$101,689.65

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,343.63
$3,343.63$3,343.63

+1.32%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1551
$1.1551$1.1551

+34.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.76
$156.76$156.76

+0.53%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,689.65
$101,689.65$101,689.65

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,343.63
$3,343.63$3,343.63

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.76
$156.76$156.76

+0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2198
$2.2198$2.2198

-0.65%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.49
$965.49$965.49

+3.41%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006200
$0.006200$0.006200

+520.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.255
$4.255$4.255

+325.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008211
$0.008211$0.008211

+284.77%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002398
$0.00002398$0.00002398

+122.65%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.9521
$12.9521$12.9521

+111.98%