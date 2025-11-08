Harga Haedal Staked WAL Hari Ini

Harga live Haedal Staked WAL (HAWAL) hari ini adalah $ 0.199777, dengan perubahan 3.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAWAL ke USD saat ini adalah $ 0.199777 per HAWAL.

Haedal Staked WAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,083, dengan suplai yang beredar 160.00K HAWAL. Selama 24 jam terakhir, HAWAL diperdagangkan antara $ 0.188414 (low) dan $ 0.206147 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.455937, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.129313.

Dalam kinerja jangka pendek, HAWAL bergerak -1.83% dalam satu jam terakhir dan -11.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Haedal Staked WAL (HAWAL)

Kapitalisasi Pasar $ 32.08K$ 32.08K $ 32.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.08K$ 32.08K $ 32.08K Suplai Peredaran 160.00K 160.00K 160.00K Total Suplai 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Kapitalisasi Pasar Haedal Staked WAL saat ini adalah $ 32.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAWAL adalah 160.00K, dan total suplainya sebesar 160000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.08K.