Harga live HLP0 hari ini adalah 1.029 USD. Lacak informasi harga aktual HLP0 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HLP0 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HLP0

Info Harga HLP0

Penjelasan HLP0

Situs Web Resmi HLP0

Tokenomi HLP0

Prakiraan Harga HLP0

Logo HLP0

Harga HLP0 (HLP0)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HLP0 ke USD:

$1.029
$1.029
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live HLP0 (HLP0)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:48:29 (UTC+8)

Informasi Harga HLP0 (HLP0) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.014
$ 1.014
Low 24 Jam
$ 1.034
$ 1.034
High 24 Jam

$ 1.014
$ 1.014

$ 1.034
$ 1.034

$ 1.27
$ 1.27

$ 0.72955
$ 0.72955

+0.20%

+0.32%

+0.17%

+0.17%

Harga aktual HLP0 (HLP0) adalah $1.029. Selama 24 jam terakhir, HLP0 diperdagangkan antara low $ 1.014 dan high $ 1.034, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHLP0 adalah $ 1.27, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.72955.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HLP0 telah berubah sebesar +0.20% selama 1 jam terakhir, +0.32% selama 24 jam, dan +0.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HLP0 (HLP0)

$ 443.81K
$ 443.81K

--
--

$ 443.81K
$ 443.81K

432.10K
432.10K

432,103.635084
432,103.635084

Kapitalisasi Pasar HLP0 saat ini adalah $ 443.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HLP0 adalah 432.10K, dan total suplainya sebesar 432103.635084. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 443.81K.

Riwayat Harga HLP0 (HLP0) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga HLP0 ke USD adalah $ +0.00326667.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HLP0 ke USD adalah $ +0.0103765389.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HLP0 ke USD adalah $ +0.0037032681.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HLP0 ke USD adalah $ +0.0190763108642594.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00326667+0.32%
30 Days$ +0.0103765389+1.01%
60 Hari$ +0.0037032681+0.36%
90 Hari$ +0.0190763108642594+1.89%

Apa yang dimaksud dengan HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya HLP0 (HLP0)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga HLP0 (USD)

Berapa nilai HLP0 (HLP0) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HLP0 (HLP0) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HLP0.

Cek prediksi harga HLP0 sekarang!

HLP0 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi HLP0 (HLP0)

Memahami tokenomi HLP0 (HLP0) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HLP0 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang HLP0 (HLP0)

Berapa nilai HLP0 (HLP0) hari ini?
Harga live HLP0 dalam USD adalah 1.029 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HLP0 ke USD saat ini?
Harga HLP0 ke USD saat ini adalah $ 1.029. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HLP0?
Kapitalisasi pasar HLP0 adalah $ 443.81K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HLP0?
Suplai beredar HLP0 adalah 432.10K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HLP0?
HLP0 mencapai harga ATH sebesar 1.27 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HLP0?
HLP0 mencapai harga ATL 0.72955 USD.
Berapa volume perdagangan HLP0?
Volume perdagangan 24 jam live HLP0 adalah -- USD.
Akankah harga HLP0 naik lebih tinggi tahun ini?
HLP0 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HLP0 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:48:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

