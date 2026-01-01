Harga Horse Hari Ini

Harga live Horse (HORSE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HORSE ke USD saat ini adalah $ 0 per HORSE.

Horse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,269.28, dengan suplai yang beredar 8.89B HORSE. Selama 24 jam terakhir, HORSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HORSE bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -97.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Horse (HORSE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Suplai Peredaran 8.89B 8.89B 8.89B Total Suplai 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Kapitalisasi Pasar Horse saat ini adalah $ 6.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HORSE adalah 8.89B, dan total suplainya sebesar 8888888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.27K.