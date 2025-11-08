Harga Human 300 (HUMAN)
Harga live Human 300 (HUMAN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUMAN ke USD saat ini adalah -- per HUMAN.
Human 300 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,668.67, dengan suplai yang beredar 923.07M HUMAN. Selama 24 jam terakhir, HUMAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00236723, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, HUMAN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Human 300 saat ini adalah $ 5.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUMAN adalah 923.07M, dan total suplainya sebesar 999995095.4931207. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.14K.
--
--
-16.50%
-16.50%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Human 300 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Human 300 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Human 300 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Human 300 ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-95.21%
|60 Hari
|$ 0
|-98.29%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Human 300 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.
Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.
But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.
They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.
Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.
Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.
The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.
$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.
We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.
Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.
Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap
This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.
Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.
The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.
The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.
The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.
Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.
The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.
