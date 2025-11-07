BursaDEX+
Harga live Indigo Protocol iUSD hari ini adalah 1.01 USD. Lacak informasi harga aktual IUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Indigo Protocol iUSD

Harga Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 IUSD ke USD:

$1.01
$1.01$1.01
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Indigo Protocol iUSD (IUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:21:48 (UTC+8)

Informasi Harga Indigo Protocol iUSD (IUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.997316
$ 0.997316$ 0.997316
Low 24 Jam
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
High 24 Jam

$ 0.997316
$ 0.997316$ 0.997316

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+0.38%

+2.21%

+2.21%

Harga aktual Indigo Protocol iUSD (IUSD) adalah $1.01. Selama 24 jam terakhir, IUSD diperdagangkan antara low $ 0.997316 dan high $ 1.016, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIUSD adalah $ 1.33, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IUSD telah berubah sebesar +0.60% selama 1 jam terakhir, +0.38% selama 24 jam, dan +2.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Indigo Protocol iUSD (IUSD)

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

--
----

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

9.52M
9.52M 9.52M

9,522,411.050995
9,522,411.050995 9,522,411.050995

Kapitalisasi Pasar Indigo Protocol iUSD saat ini adalah $ 9.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IUSD adalah 9.52M, dan total suplainya sebesar 9522411.050995. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.62M.

Riwayat Harga Indigo Protocol iUSD (IUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Indigo Protocol iUSD ke USD adalah $ +0.00380567.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Indigo Protocol iUSD ke USD adalah $ +0.0226704600.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Indigo Protocol iUSD ke USD adalah $ -0.0101912030.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Indigo Protocol iUSD ke USD adalah $ +0.0059177502815082.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00380567+0.38%
30 Days$ +0.0226704600+2.24%
60 Hari$ -0.0101912030-1.00%
90 Hari$ +0.0059177502815082+0.59%

Apa yang dimaksud dengan Indigo Protocol iUSD (IUSD)

iUSD is Cardano’s first fault-tolerant and fully collateralized native stablecoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. iUSD is pegged to the median value of USDC, TUSD, and USDT; this design allows iUSD to maintain its peg even if one of the three stablecoins (USDC, TUSD, and USDT) depegs.

The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iUSD from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iUSD within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral.

When users mint iUSD within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iUSD position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iUSD debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iUSD but will exchange Stability Pool iUSD for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iUSD remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process.

Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iUSD in trading strategies.

The Indigo DAO controls the iUSD parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iUSD and all Indigo iAssets.

Sumber Daya Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Indigo Protocol iUSD (USD)

Berapa nilai Indigo Protocol iUSD (IUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Indigo Protocol iUSD (IUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Indigo Protocol iUSD.

Cek prediksi harga Indigo Protocol iUSD sekarang!

IUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Memahami tokenomi Indigo Protocol iUSD (IUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Berapa nilai Indigo Protocol iUSD (IUSD) hari ini?
Harga live IUSD dalam USD adalah 1.01 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IUSD ke USD saat ini?
Harga IUSD ke USD saat ini adalah $ 1.01. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Indigo Protocol iUSD?
Kapitalisasi pasar IUSD adalah $ 9.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IUSD?
Suplai beredar IUSD adalah 9.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IUSD?
IUSD mencapai harga ATH sebesar 1.33 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IUSD?
IUSD mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan IUSD?
Volume perdagangan 24 jam live IUSD adalah -- USD.
Akankah harga IUSD naik lebih tinggi tahun ini?
IUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:21:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

