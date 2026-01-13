Harga Interlay Hari Ini

Harga live Interlay (INTR) hari ini adalah $ 0.00036107, dengan perubahan 9.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INTR ke USD saat ini adalah $ 0.00036107 per INTR.

Interlay saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 83,042, dengan suplai yang beredar 229.99M INTR. Selama 24 jam terakhir, INTR diperdagangkan antara $ 0.00036098 (low) dan $ 0.00040815 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.200574, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00030003.

Dalam kinerja jangka pendek, INTR bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -35.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Interlay (INTR)

Kapitalisasi Pasar $ 83.04K$ 83.04K $ 83.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 361.07K$ 361.07K $ 361.07K Suplai Peredaran 229.99M 229.99M 229.99M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

