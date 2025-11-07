BursaDEX+
Harga live Jim hari ini adalah 0.00000165 USD. Lacak informasi harga aktual JIM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JIM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JIM

Info Harga JIM

Penjelasan JIM

Situs Web Resmi JIM

Tokenomi JIM

Prakiraan Harga JIM

Logo Jim

Harga Jim (JIM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 JIM ke USD:

-2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Jim (JIM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:52:07 (UTC+8)

Informasi Harga Jim (JIM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.42%

-2.72%

-26.14%

-26.14%

Harga aktual Jim (JIM) adalah $0.00000165. Selama 24 jam terakhir, JIM diperdagangkan antara low $ 0.00000165 dan high $ 0.00000171, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJIM adalah $ 0.00010884, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000124.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JIM telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -2.72% selama 24 jam, dan -26.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Jim (JIM)

Kapitalisasi Pasar Jim saat ini adalah $ 377.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JIM adalah 228.88B, dan total suplainya sebesar 298312106234.6553. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 491.47K.

Riwayat Harga Jim (JIM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Jim ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Jim ke USD adalah $ -0.0000006602.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Jim ke USD adalah $ -0.0000008047.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Jim ke USD adalah $ -0.000001654333414798671.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.72%
30 Days$ -0.0000006602-40.01%
60 Hari$ -0.0000008047-48.77%
90 Hari$ -0.000001654333414798671-50.06%

Apa yang dimaksud dengan Jim (JIM)

What is the project about?

RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. 

What makes your project unique?

Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet.

History of your project.

The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. 

What’s next for your project?

RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc

What can your token be used for?

Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Jim (JIM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Jim (USD)

Berapa nilai Jim (JIM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jim (JIM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jim.

Cek prediksi harga Jim sekarang!

JIM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Jim (JIM)

Memahami tokenomi Jim (JIM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JIM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Jim (JIM)

Berapa nilai Jim (JIM) hari ini?
Harga live JIM dalam USD adalah 0.00000165 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JIM ke USD saat ini?
Harga JIM ke USD saat ini adalah $ 0.00000165. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Jim?
Kapitalisasi pasar JIM adalah $ 377.09K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JIM?
Suplai beredar JIM adalah 228.88B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JIM?
JIM mencapai harga ATH sebesar 0.00010884 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JIM?
JIM mencapai harga ATL 0.00000124 USD.
Berapa volume perdagangan JIM?
Volume perdagangan 24 jam live JIM adalah -- USD.
Akankah harga JIM naik lebih tinggi tahun ini?
JIM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JIM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:52:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Jim (JIM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

