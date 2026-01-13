Harga KaizenOS Built in ElizaOS Hari Ini

Harga live KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 64.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAIZENOS ke USD saat ini adalah $ 0 per KAIZENOS.

KaizenOS Built in ElizaOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,395.49, dengan suplai yang beredar 971.37M KAIZENOS. Selama 24 jam terakhir, KAIZENOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAIZENOS bergerak +17.51% dalam satu jam terakhir dan +33.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K Suplai Peredaran 971.37M 971.37M 971.37M Total Suplai 999,970,272.352394 999,970,272.352394 999,970,272.352394

Kapitalisasi Pasar KaizenOS Built in ElizaOS saat ini adalah $ 8.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAIZENOS adalah 971.37M, dan total suplainya sebesar 999970272.352394. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.64K.