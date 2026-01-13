BursaDEX+
Harga live KaizenOS Built in ElizaOS hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar KAIZENOS adalah 8,395.49 USD. Lacak informasi harga aktual KAIZENOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga KaizenOS Built in ElizaOS Hari Ini

Harga live KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 64.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAIZENOS ke USD saat ini adalah $ 0 per KAIZENOS.

KaizenOS Built in ElizaOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,395.49, dengan suplai yang beredar 971.37M KAIZENOS. Selama 24 jam terakhir, KAIZENOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAIZENOS bergerak +17.51% dalam satu jam terakhir dan +33.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar KaizenOS Built in ElizaOS saat ini adalah $ 8.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAIZENOS adalah 971.37M, dan total suplainya sebesar 999970272.352394. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.64K.

Sepanjang hari ini, perubahan harga KaizenOS Built in ElizaOS ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KaizenOS Built in ElizaOS ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KaizenOS Built in ElizaOS ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KaizenOS Built in ElizaOS ke USD adalah $ 0.

Prediksi Harga untuk KaizenOS Built in ElizaOS

Prediksi Harga KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KAIZENOS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga KaizenOS Built in ElizaOS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga KaizenOS Built in ElizaOS yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga KAIZENOS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga KaizenOS Built in ElizaOS.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang KaizenOS Built in ElizaOS

Apakah KaizenOS Built in ElizaOS sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp0.17149560595870000, dengan pergerakan harga sebesar 64.94% selama 24 jam terakhir.

Apakah KAIZENOS menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa likuid pasar KaizenOS Built in ElizaOS?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai KAIZENOS?

Dengan jumlah token 971370368.896901, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan KaizenOS Built in ElizaOS dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1.38527344577445000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp0.08052544169770000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif KaizenOS Built in ElizaOS diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang KaizenOS Built in ElizaOS.

Perkembangan Industri Penting KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi KaizenOS Built in ElizaOS Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.