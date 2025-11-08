Harga Kassandra Hari Ini

Harga live Kassandra (KACY) hari ini adalah $ 0.00131273, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KACY ke USD saat ini adalah $ 0.00131273 per KACY.

Kassandra saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,762.35, dengan suplai yang beredar 5.91M KACY. Selama 24 jam terakhir, KACY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.98, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KACY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kassandra (KACY)

Kapitalisasi Pasar $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Suplai Peredaran 5.91M 5.91M 5.91M Total Suplai 9,600,000.0 9,600,000.0 9,600,000.0

