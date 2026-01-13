Berapa harga Kintsu Staked Monad (SMON) hari ini?

Harga live adalah Rp392.835997820, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -5.38%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token SMON yang beredar?

Suplai beredar SMON adalah 195498127.1149106, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Kintsu Staked Monad?

Ada perkiraan -- pemegang unik SMON di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Kintsu Staked Monad hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp76747570946.5, menempatkan Kintsu Staked Monad pada peringkat #2226 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif SMON diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Kintsu Staked Monad?

Pergerakan harga terbaru sebesar -5.38% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.