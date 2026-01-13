Berapa harga saat ini dari Kitten Haimer?

Kitten Haimer diperdagangkan pada Rp85.69534488792495000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.62% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Kitten Haimer adalah Rp32843.98432575000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp82.02271371755070000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan KHAI hari ini?

Market capitalization berada pada Rp4608331019.211540000, menempatkan aset ini di peringkat #5541 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Kitten Haimer?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan KHAI.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 54000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Kitten Haimer termasuk?

Kitten Haimer merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,AI Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai KHAI?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan KHAI memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.