BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Kitten Haimer hari ini adalah 0.00508787 USD. Kapitalisasi pasar KHAI adalah 273,604 USD. Lacak informasi harga aktual KHAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Kitten Haimer hari ini adalah 0.00508787 USD. Kapitalisasi pasar KHAI adalah 273,604 USD. Lacak informasi harga aktual KHAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KHAI

Info Harga KHAI

Penjelasan KHAI

Situs Web Resmi KHAI

Tokenomi KHAI

Prakiraan Harga KHAI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Kitten Haimer

Harga Kitten Haimer (KHAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KHAI ke USD:

$0.00508787
$0.00508787$0.00508787
-4.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Kitten Haimer (KHAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:24:41 (UTC+8)

Harga Kitten Haimer Hari Ini

Harga live Kitten Haimer (KHAI) hari ini adalah $ 0.00508787, dengan perubahan 4.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KHAI ke USD saat ini adalah $ 0.00508787 per KHAI.

Kitten Haimer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 273,604, dengan suplai yang beredar 54.00M KHAI. Selama 24 jam terakhir, KHAI diperdagangkan antara $ 0.00505504 (low) dan $ 0.00537568 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.95, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00486982.

Dalam kinerja jangka pendek, KHAI bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan -20.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kitten Haimer (KHAI)

$ 273.60K
$ 273.60K$ 273.60K

--
----

$ 273.60K
$ 273.60K$ 273.60K

54.00M
54.00M 54.00M

54,000,000.0
54,000,000.0 54,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kitten Haimer saat ini adalah $ 273.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KHAI adalah 54.00M, dan total suplainya sebesar 54000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 273.60K.

Riwayat Harga Kitten Haimer USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00505504
$ 0.00505504$ 0.00505504
Low 24 Jam
$ 0.00537568
$ 0.00537568$ 0.00537568
High 24 Jam

$ 0.00505504
$ 0.00505504$ 0.00505504

$ 0.00537568
$ 0.00537568$ 0.00537568

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 0.00486982
$ 0.00486982$ 0.00486982

-0.18%

-4.62%

-20.58%

-20.58%

Riwayat Harga Kitten Haimer (KHAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kitten Haimer ke USD adalah $ -0.000246740907389495.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kitten Haimer ke USD adalah $ -0.0012983694.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kitten Haimer ke USD adalah $ -0.0024914622.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kitten Haimer ke USD adalah $ -0.017203091961966452.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000246740907389495-4.62%
30 Days$ -0.0012983694-25.51%
60 Hari$ -0.0024914622-48.96%
90 Hari$ -0.017203091961966452-77.17%

Prediksi Harga untuk Kitten Haimer

Prediksi Harga Kitten Haimer (KHAI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KHAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Kitten Haimer (KHAI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Kitten Haimer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Kitten Haimer yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga KHAI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Kitten Haimer.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Kitten Haimer (KHAI)

Situs Web Resmi

Tentang Kitten Haimer

Berapa harga saat ini dari Kitten Haimer?

Kitten Haimer diperdagangkan pada Rp85.69534488792495000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.62% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Kitten Haimer adalah Rp32843.98432575000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp82.02271371755070000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan KHAI hari ini?

Market capitalization berada pada Rp4608331019.211540000, menempatkan aset ini di peringkat #5541 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Kitten Haimer?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan KHAI.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 54000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Kitten Haimer termasuk?

Kitten Haimer merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,AI Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai KHAI?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan KHAI memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kitten Haimer

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:24:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kitten Haimer (KHAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Kitten Haimer Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02107
$0.02107$0.02107

+110.70%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01961
$0.01961$0.01961

+96.10%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8016
$0.8016$0.8016

+167.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.7500
$0.7500$0.7500

+275.37%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3405
$0.3405$0.3405

+246.03%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01961
$0.01961$0.01961

+96.10%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0128401
$0.0128401$0.0128401

+54.70%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005230
$0.0000000005230$0.0000000005230

+39.42%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.