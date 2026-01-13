BursaDEX+
Harga live KR8TIV hari ini adalah 0.00019059 USD. Kapitalisasi pasar KR8TIV adalah 189,156 USD. Lacak informasi harga aktual KR8TIV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live KR8TIV hari ini adalah 0.00019059 USD. Kapitalisasi pasar KR8TIV adalah 189,156 USD. Lacak informasi harga aktual KR8TIV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KR8TIV

Info Harga KR8TIV

Penjelasan KR8TIV

Situs Web Resmi KR8TIV

Tokenomi KR8TIV

Prakiraan Harga KR8TIV

Harga KR8TIV (KR8TIV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KR8TIV ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live KR8TIV (KR8TIV)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:24:48 (UTC+8)

Harga KR8TIV Hari Ini

Harga live KR8TIV (KR8TIV) hari ini adalah $ 0.00019059, dengan perubahan 16.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KR8TIV ke USD saat ini adalah $ 0.00019059 per KR8TIV.

KR8TIV saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 189,156, dengan suplai yang beredar 999.99M KR8TIV. Selama 24 jam terakhir, KR8TIV diperdagangkan antara $ 0.00016605 (low) dan $ 0.00027013 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00027013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010183.

Dalam kinerja jangka pendek, KR8TIV bergerak +6.50% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KR8TIV (KR8TIV)

Kapitalisasi Pasar KR8TIV saat ini adalah $ 189.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KR8TIV adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999990894.9092606. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.16K.

Riwayat Harga KR8TIV USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Riwayat Harga KR8TIV (KR8TIV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga KR8TIV ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KR8TIV ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KR8TIV ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KR8TIV ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-16.14%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk KR8TIV

Prediksi Harga KR8TIV (KR8TIV) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KR8TIV pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga KR8TIV (KR8TIV) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga KR8TIV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga KR8TIV yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga KR8TIV pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga KR8TIV.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya KR8TIV (KR8TIV)

Situs Web Resmi

Tentang KR8TIV

Berapa harga pasar saat ini dari KR8TIV?

KR8TIV bernilai Rp3.21012049879215000, bergerak -16.14% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki KR8TIV?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap KR8TIV. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif KR8TIV di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari KR8TIV?

Pasokan beredar sebesar 999990894.9092606, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk KR8TIV?

KR8TIV menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa KR8TIV dibandingkan dengan pesaing Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BagsApp Ecosystem?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BagsApp Ecosystem, momentum KR8TIV dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KR8TIV

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:24:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting KR8TIV (KR8TIV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi KR8TIV Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

