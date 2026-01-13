Harga KR8TIV Hari Ini

Harga live KR8TIV (KR8TIV) hari ini adalah $ 0.00019059, dengan perubahan 16.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KR8TIV ke USD saat ini adalah $ 0.00019059 per KR8TIV.

KR8TIV saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 189,156, dengan suplai yang beredar 999.99M KR8TIV. Selama 24 jam terakhir, KR8TIV diperdagangkan antara $ 0.00016605 (low) dan $ 0.00027013 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00027013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010183.

Dalam kinerja jangka pendek, KR8TIV bergerak +6.50% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KR8TIV (KR8TIV)

Kapitalisasi Pasar $ 189.16K$ 189.16K $ 189.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 189.16K$ 189.16K $ 189.16K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,990,894.9092606 999,990,894.9092606 999,990,894.9092606

Kapitalisasi Pasar KR8TIV saat ini adalah $ 189.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KR8TIV adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999990894.9092606. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.16K.