Harga live LCX hari ini adalah 0.093148 USD. Lacak informasi harga aktual LCX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LCX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LCX hari ini adalah 0.093148 USD. Lacak informasi harga aktual LCX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LCX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LCX

Info Harga LCX

Penjelasan LCX

Situs Web Resmi LCX

Tokenomi LCX

Prakiraan Harga LCX

Harga LCX (LCX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LCX ke USD:

$0.093152
-2.70%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live LCX (LCX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:30:11 (UTC+8)

Informasi Harga LCX (LCX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.089017
Low 24 Jam
$ 0.097154
High 24 Jam

$ 0.089017
$ 0.097154
$ 0.563966
$ 0
-0.90%

-2.75%

-10.73%

-10.73%

Harga aktual LCX (LCX) adalah $0.093148. Selama 24 jam terakhir, LCX diperdagangkan antara low $ 0.089017 dan high $ 0.097154, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLCX adalah $ 0.563966, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LCX telah berubah sebesar -0.90% selama 1 jam terakhir, -2.75% selama 24 jam, dan -10.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LCX (LCX)

$ 87.65M
--
$ 88.49M
940.99M
950,000,000.0
Kapitalisasi Pasar LCX saat ini adalah $ 87.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LCX adalah 940.99M, dan total suplainya sebesar 950000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.49M.

Riwayat Harga LCX (LCX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LCX ke USD adalah $ -0.00263678702544679.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LCX ke USD adalah $ -0.0272190006.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LCX ke USD adalah $ -0.0322977276.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LCX ke USD adalah $ -0.0361584841533629.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00263678702544679-2.75%
30 Days$ -0.0272190006-29.22%
60 Hari$ -0.0322977276-34.67%
90 Hari$ -0.0361584841533629-27.96%

Apa yang dimaksud dengan LCX (LCX)

LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency.

LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF.

LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others.

In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an  end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's).

The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits.

More Information available at www.LCX.com

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LCX (LCX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga LCX (USD)

Berapa nilai LCX (LCX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LCX (LCX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LCX.

Cek prediksi harga LCX sekarang!

LCX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LCX (LCX)

Memahami tokenomi LCX (LCX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LCX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LCX (LCX)

Berapa nilai LCX (LCX) hari ini?
Harga live LCX dalam USD adalah 0.093148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LCX ke USD saat ini?
Harga LCX ke USD saat ini adalah $ 0.093148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LCX?
Kapitalisasi pasar LCX adalah $ 87.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LCX?
Suplai beredar LCX adalah 940.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LCX?
LCX mencapai harga ATH sebesar 0.563966 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LCX?
LCX mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan LCX?
Volume perdagangan 24 jam live LCX adalah -- USD.
Akankah harga LCX naik lebih tinggi tahun ini?
LCX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LCX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting LCX (LCX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

