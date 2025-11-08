Harga LoopBurn Hari Ini

Harga live LoopBurn (LBP) hari ini adalah $ 0.03818006, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LBP ke USD saat ini adalah $ 0.03818006 per LBP.

LoopBurn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,702, dengan suplai yang beredar 542.22K LBP. Selama 24 jam terakhir, LBP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.288981, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02533986.

Dalam kinerja jangka pendek, LBP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LoopBurn (LBP)

Kapitalisasi Pasar $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.16K$ 21.16K $ 21.16K Suplai Peredaran 542.22K 542.22K 542.22K Total Suplai 554,218.8087078361 554,218.8087078361 554,218.8087078361

Kapitalisasi Pasar LoopBurn saat ini adalah $ 20.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LBP adalah 542.22K, dan total suplainya sebesar 554218.8087078361. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.16K.