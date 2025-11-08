Harga Lucy AI Hari Ini

Harga live Lucy AI (LUCY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUCY ke USD saat ini adalah -- per LUCY.

Lucy AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,327, dengan suplai yang beredar 999.88M LUCY. Selama 24 jam terakhir, LUCY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00303957, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LUCY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lucy AI (LUCY)

Kapitalisasi Pasar $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,882,122.383829 999,882,122.383829 999,882,122.383829

Kapitalisasi Pasar Lucy AI saat ini adalah $ 27.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUCY adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999882122.383829. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.33K.