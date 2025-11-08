Harga MacaronSwap Hari Ini

Harga live MacaronSwap (MCRN) hari ini adalah $ 0.00705543, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MCRN ke USD saat ini adalah $ 0.00705543 per MCRN.

MacaronSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,816.9, dengan suplai yang beredar 824.46K MCRN. Selama 24 jam terakhir, MCRN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10.39, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00685336.

Dalam kinerja jangka pendek, MCRN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MacaronSwap (MCRN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.87K$ 60.87K $ 60.87K Suplai Peredaran 824.46K 824.46K 824.46K Total Suplai 8,626,969.32961264 8,626,969.32961264 8,626,969.32961264

Kapitalisasi Pasar MacaronSwap saat ini adalah $ 5.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MCRN adalah 824.46K, dan total suplainya sebesar 8626969.32961264. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.87K.