Harga MAGA VP Hari Ini

Harga live MAGA VP (MVP) hari ini adalah $ 0.00163099, dengan perubahan 3.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MVP ke USD saat ini adalah $ 0.00163099 per MVP.

MAGA VP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,552, dengan suplai yang beredar 45.25M MVP. Selama 24 jam terakhir, MVP diperdagangkan antara $ 0.00161741 (low) dan $ 0.0016934 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.709196, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00156965.

Dalam kinerja jangka pendek, MVP bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -18.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MAGA VP (MVP)

Kapitalisasi Pasar $ 73.55K$ 73.55K $ 73.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.20K$ 77.20K $ 77.20K Suplai Peredaran 45.25M 45.25M 45.25M Total Suplai 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

Kapitalisasi Pasar MAGA VP saat ini adalah $ 73.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MVP adalah 45.25M, dan total suplainya sebesar 47500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.20K.