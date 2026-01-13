Harga Mazze Hari Ini

Harga live Mazze (MAZZE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAZZE ke USD saat ini adalah $ 0 per MAZZE.

Mazze saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 285,342, dengan suplai yang beredar 2.62B MAZZE. Selama 24 jam terakhir, MAZZE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01012121, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAZZE bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -14.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mazze (MAZZE)

Kapitalisasi Pasar $ 285.34K$ 285.34K $ 285.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 527.56K$ 527.56K $ 527.56K Suplai Peredaran 2.62B 2.62B 2.62B Total Suplai 4,835,700,000.0 4,835,700,000.0 4,835,700,000.0

Kapitalisasi Pasar Mazze saat ini adalah $ 285.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAZZE adalah 2.62B, dan total suplainya sebesar 4835700000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 527.56K.